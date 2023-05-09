التصريح بدفن طالب قتل نفسه بالخطأ في سوهاج

صرحت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج، بدفن جثمان طالب، 16 عاما، وتسليم الجثمان لذويه، بعد نفي الشبهة الجنائية وإثبات مصرعه عن طريق طلق ناري خاطئ بواسطته.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة طما بورود إخطار من مستشفي طما المركزي لمركز شرطة طما بوصول جثمان المدعو «عطيه م ع ع» سن 16 عامًا طالب بالمرحلة الإعدادية، ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز طما، مصابًا بطلق ناري بالرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وبالانتقال والفحص وسؤال ذويه أفاد كلا من والدته المدعوة «وصفه ع م م» سن 34 عاما، ربة منزل، وشقيقه المدعو «أشرف م ع ع» سن 15 عاما، طالب بالمرحلة الاعدادية أيضا، ويقيمان بذات الناحية، أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

تحرير محضر بالواقعة

وتم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.