«المحامين العرب» يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني

أدان أمين عام اتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن ارتقاء 14 شهيدا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

خرق القانون الدولي

وقال بنعيسى، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في خرقه للقانون الدولي الإنساني وتحديه للمجتمع الدولي بذلك التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واقتحامه للمدن الفلسطينية بأحدث الأسلحة والعتاد.

وطالب بنعيسى المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني وردع الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لانتهاكاته ومحاسبته على جرائم الحرب التي ارتكبها.

إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف

وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر آخر شبر من أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.