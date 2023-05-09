المؤبد لمتهم بقتل شخصين بسبب خلافات مالية في ساقلتة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بتهمة قتل شخصين وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، بسبب خلافات مالية بينهم.

وصدر الحكم بالواقعة برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي وأحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

مقتل شخصين في سوهاج

تعود أحداث الواقعة لشهر يناير من عام 2021، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «م ع»، عامل، تهمة القتل العمد للمجني عليهما «هـ م» و«ع م» عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق صوبهما عدة أعيرة نارية من السلاح الناري غير المرخص، قاصدا قتلهما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما، مع إحراز سلاح ناري مششخن، بندقية آلية غير مرخصة وعدة طلقات نارية، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم ناتجة عن شراكتهم في مشروع تجاري.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد على المتهم.