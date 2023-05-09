مروة نصر تطرح أحدث أغنياتها «شكر خاص»

طرحت المطربة مروة نصر، أحدث أغنياتها بعنوان «شكر خاص» وذلك على جميع التطبيقات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبمجرد نزولها تفاعل معها العديد من رواد السوشيال ميديا.

تفاصيل أغنية شكر خاص لمروة نصر

«شكر خاص»، كلمات ساره فرج وألحان أحمد أسامة وتوزيع وميكس يوسف حسين، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك ومونتاج كريم عوف، وتصوير محمد وجدي.

وتقول كلمات الأغنية: «شكر خاص للرخاص ما خلصنا منهم أنا قلبي فاق شد حيله عليهم عدى وداس واللي هيقل منها وبوش خشب يقابلنا خسران صحبتنا ودلعنا مش وش نعمة يا عشنا الوهم وصدقناه».

آخر أعمال مروة نصر

وطرحت مروة مؤخرا آخر أغانيها «عايزين نتدلع»، كلمات سمير طارق وألحان وتوزيع يوسف حسين، إنتاج محمد علام،ـ كيوب ميوزك ومونتاج محمود طارق، وفوتوغرافيا محمد وجدي، وجرى طرحها على جميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي، التي حققت نسب مشاهدات عالية على السويال ميديا ويوتيوب، نتيجه تفاعل الجمهور معها.