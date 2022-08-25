مروة نصر تطرح أغنية «بره المقارنة» على «يوتيوب» فيديو

أعلنت المطربة مروة نصر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن طرح أغنيتها الجديدة «بره المقارنة».

ونشرت مروة نصر، الأغنية وعلقت عليها قائلة: «اسمعوا أغنية بره المقارنة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى بره المقارنة مروة نصر، كلمات أحمد علاء، ألحان نور بغدادي، توزيع ميكس زووم، ماستر محمد صقر، إنتاج محمد علام».

دويتو مروة نصر ومحمد رشاد

وشاركت مروة نصر، مؤخرا في الدويتو الغنائي «ربنا يكفينا»، حيث شاركها في الغناء الفنان محمد رشاد، وحققت الأغنية مشاهدات عالية على المنصات الإلكترونية كما حققت تفاعلا كبيرا منذ طرحها بين رواد السوشيال ميديا.

أغنية «ربنا يكفينا»، من كلمات محمد علام وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أسامة عبدالهادي وإشراف عام مصطفى مرتضى وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك وهندسة صوتية خالد رؤوف، وتناولت الأغنية قصة الخير والشر بين البشر في مجتمنا وكيفية التعامل معه.