أحمد الطاهري: «القاهرة الإخبارية» كانت مستشرفة للأزمة في السودان

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه كان هناك استشراف للأزمة السودانية داخل قناة «القاهرة الإخبارية» قبل وقوعها واندلاعها بفترة، موضحًا أنه مع بداية انطلاق «القاهرة الإخبارية»، قامت القناة بالنزول إلى الخرطوم مع الإعلامي جمال عنايت، وأجرت أكثر من 10 حوارات مع جميع القوى السياسية في السودان.

جذب انتباه كل مواطن سوداني

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة «الحياة»، أن تلك الحوارات كانت مفتاح قناة «القاهرة الإخبارية» لجذب انتباه كل مواطن سوداني، مؤكدًا أن تلك الفقرات الحوارية تم إجراؤها وكان السودان على مقربه بسيطة للغاية من إتمام الاتفاق السياسي قبل اشتعال الموقف بهذا الشكل.

وأشار رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أنه قبل اندلاع الصراع في السودان بـ 72 ساعة كانت هناك تنويهات على القناة تحمل رسائل بأهمية الحفاظ على وحدة السودان، لكن مع اندلاع الصراع دأبت القناة على عدم الوقوع في فخ الفوضى المعلوماتية، إذ أن السودان دولة جوار مباشر ولها خصوصيتها الشديدة ليس على الأمن القومي المصري بل الأمن القومي العربي، وخصوصيتها السياسية والشعبية في مصر بشكل بالغ.