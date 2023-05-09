أحمد الطاهري: تغطية «القاهرة الإخبارية» للأحداث في السودان نجاح لفريق كامل

أعرب الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سعادته البالغة بالمكالمة الهاتفية التي أجراها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أمس، على قناة «القاهرة الإخبارية»، موجهًا الشكر والتقدير لفريق عمل برنامج «ملف اليوم» الذي بذل جهدًا كبيرًا من أجل ظهور البرهان معه: «ده نجاح لفريق كامل في التغطية وليس شخص».

ووجّه «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، ويعرض على شاشة «الحياة»، الشكر والتقدير للفريق أول عبد الفتاح البرهان كونه استجاب لدعوة «القاهرة الإخبارية» لإجراء هذا الحوار التليفزيوني معه، موضحًا أنه فيما يخص تغطية ما يحدث في السودان تحديدا: «الموضوع مكنش مجرد تغطية إعلامية لحدث».

اهتمام مصر الدائم بالسودان وأمنه ووحدته

وأوضح رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن السودان يتمتع بخصوصية شديدة للغاية بالنسبة لمصر: «وبطبيعة الحال في نهاية المطاف بنقدم عمل إعلامي له أسسه وقواعده، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكون بعيدين عن السياق السياسي المصري، وهو واضح جدا»، فتصريحات الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة في السودان تعكس اهتمام مصر الدائم بالسودان وأمنه ووحدته.

وتابع: «مصر تهتم بسلامة السودان ووحدته ووحده شعبة وسلامته، وانحياز مصر للسودان انحياز للسودان نفسه، ولما تبقى محددات واضحة بالنسبة لنا نقدر نتشغل برؤية واحدة».