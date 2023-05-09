فريق مصري يحصد 4 مراكز في بطولة العالم للروبوت بأمريكا (صور)

حصد فريق مصري 4 مراكز خلال تمثيله مصر في بطولة العالم للروبوت VEX IQ التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد البطولة الأكبر على مستوى العالم في الروبوت، حسب موسوعة جينس للأرقام القياسية، إذ شارك فيها 8000 فريق على مستوى العالم.

بطولة العالم للروبوت

وبحسب ما أعلنته الأكاديمية المسؤولة عن بعثة الفريق بالإسكندرية، فإن الفريق حصد 4 مراكز، حيث تصدر الترتيب الأول إفريقيا والثاني عربيا في مرحلة السن الابتدائي، بالإضافة إلى تحقيق الترتيب الثالث إفريقيا وعربيا في مرحلة السن الإعدادي.

أكبر بطولة عالم للروبوت

وأوضحت الأكاديمية في بيان لها، أن البعثة عادت اليوم إلى الإسكندرية بعد خوضها بطولة العالم للروبوت، معبرين عن سعادتهم في حصد تلك المراكز ضمن أكبر بطولة عالمية للروبوت من حيث المشاركة، حيث وصل عدد المشاركين فيها هذا العام لأكثر من 8000 فريق، برعاية مؤسسات عالمية كبرى.

جدير بالذكر أن الفريق نجح في التأهل لتلك البطولة بعد حصده لقب الجمهورية في الروبوت التي أقيمت مارس الماضي.