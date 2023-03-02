28 طالبا من الإسكندرية يمثلون مصر في بطولة العالم للروبوت بأمريكا «صور»

تمكن 28 طالبا وطالبة من الإسكندرية من حصد لقب بطولة الجمهورية في الروبوت، ليتأهلوا لتمثيل مصر في مسابقة عالمية، تعد هي الأكبر على مستوى العالم في الروبوت، حسب موسوعة جينس للأرقام القياسية، إذ يشارك فيها أكثر من 5000 فريق على مستوى العالم.

طلاب الإسكندرية المتأهلون من 4 فرق خاضت المنافسات ضمن أكاديمية إسكندرية، فاز فريقان بسن الابتدائي، ومثلهما بسن الإعدادي بعد تدريبات لأكثر من 10 أشهر، بداية من تعلم الأساسيات حتى وصلوا لهذا المستوى.

روبوت عالي الدقة

وقال جورج فايق السبكي، نائب عن الإدارة التنفيذية للأكاديمية، رئيس البعثة المصرية بأمريكا 2022، إن مسابقة VEX IQ تدور حول عمل روبوت ينفذ المهام المطلوبة منه في 60 ثانية فقط، وعليهم أن يحرزوا أكبر عدد من النقاط في هذه المدة.

وأضاف «السبكي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل فريق منهم ينفذ الروبوت الخاص بهم من الصفر «بناء وبرمجة»، ويتعلمون خلال هذه الفترة المواتير، وكيف يستغلون حركتها وحركة التروس، والاستفادة منها سواء بالحصول على سرعة أو عزم أساسيات الحركة والتصميم.

محاكاة للعبة الهوكي

ولفت النائب عن الإدارة التنفيذية للأكاديمية، إلى أن عنوان مسابقة هذا العام جاء باسم «slapshot»، وهي محاكاة للعبة الهوكي؛ إذ يسقط عدد من الـ«disks» أكثر من 50 من على ارتفاع لأكثر من 50 سم، من خلال «arms» جرى تصميمها باستخدام حركة التروس والمواتير، ثم تجميعها في المكان الخاص بها داخل الروبوت، ثم بحركة ميكانيكية قام الفريق بعملها كجزء من الروبوت الخاص بهم بشوطهم في المكان الخاص بها ليس فقط، لكن أن تكون في النقطة الأعلى نقاط وكل هذا في 60 ثانية فقط.

جوائز سابقة في مجال الروبوت

وأشار إلى أن تمثيل مصر لم يكن للمرة الأولى، بل تمكن أبناء تلك الأكاديمية من المشاركة في مسابقات دولية والحصول على مراكز عالمية ورفع اسم مصر عاليا، أبرزها الفوز بفضية بطولة العالم في مسابقات السومو ببكين 2017، وبرونزية بطولة العالم في مسابقات السومو ببكين 2018، وفضية بطولة العالم في مسابقات السومو ببكين 2019، وبرونزية بطولة العالم للروبوت جامع الكرات ببكين 2019، ومؤخراً التصنيف الأول عربياً وأفريقياً في بطولة العالم Vex بأمريكا 2022.

احتياجات الطلاب

ولفت إلى أن الطلاب يحتاجون إلى وجود رعاة لدعم سفرهم حيث سيمثلون جمهورية مصر في نهائيات العالم المقامة بـ«دالس - تكسيس» بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 24 ابريل إلى 5 مايو المقبل، بالإضافة إلى احتياجهم إلى تأجيل الامتحانات نظراً لتعارض المسابقة مع فترة امتحانات نهاية العام الخاصة بهم، مؤكداً أن تلك البطولات تتماشى مع رؤية الدولة نحو تشجيع الابتكار والتطور التكنولوجي.