«تعليم الإسكندرية» تكرم 75 طالبا من الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

كرم الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، 75 طالبا وطالبة من الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، كما كرم 12 من الأمهات المثاليات لعام 2022 - 2023، وانطلقت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وابتهالات وتواشيح دينية وقصائد شعرية أضفت أجواءً روحانية على أجواء الحفل.

«أبو زيد»: قراءة القرآن فضلها عظيم

وقال مدير المديرية في كلمته، «الطلاب أسعدونا بحفظهم لكتاب الله وأننا نحن من تم تكريمنا بوجودنا معهم»، مؤكدا أن قراءة القرآن فضلها عظيم، وبها يحصل المسلم الحسنات، وينال الأجر العظيم، وأن في ذلك يقول النبي محمد: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها».

وتابع أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويعلي منزلته ودرجته في الجنة فيكون مع الملائكة السفرة الكرام البررة، وأن من فضائل تعلم القرآن وتعليمه أن جعل الله مَن تعلم القرآن وعلمه غيره خير الناس وأفضلهم، ومن فضائل إكرام الله لوالدي حافظ القرآن، فإنّ الله سبحانه وتعالى يُكرم والدي حافظ القرآن ويُعلي من قدرهما ويرفع منزلتهما مما يُشير إلى إكرام حافظ القرآن وفضله حتى إنّ والدَيه ينتفعان بحفظه ويعلو قدرهما ببركة ما حفظ من كتاب الله.

حافظ القرآن يلبس والداه تاجا يوم القيامة

وقال الدكتور أمين عزام، من الأزهر الشريف، إن حافظ القرآن يلبس والداه تاجًا يوم القيامة إكرامًا لهما على حسن تربيته على حفظ القرآن الكريم، مستشهدا بقول النبي محمد: «مَن قرأ القرآن وعمل بما فيه أُلبِس والداه تاجًا يوم القيامة، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم».

ووفق بيان مديرية التربية والتعليم، اليوم الجمعة، جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار تفعيل الأنشطة التربوية والمسابقات المختلفة خلال شهر رمضان.