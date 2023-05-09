«رياضة النواب» توصي بإلزام محافظ القاهرة باستكمال أعمال بيت شباب المنيل

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين، بإلزام محافظ القاهرة، بإرسال خطاب لوزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على استكمال الأعمال في بيت شباب المنيل، لحين عمل التسوية الخاصة به.

تجديد تخصيص أرض بيت الشباب بالقاهرة

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد لبيب، بشأن تجديد تخصيص أرض بيت الشباب بالقاهرة، بحضور اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور أشرف البيجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالقادر مدير عام رئيس الادارة المركزية للهيئات الشبابية.

وأوضح النائب محمد لبيب، مقدم طلب الإحاطة بشأن تجديد تخصيص أرض بيت الشباب بالقاهرة، بأن هذا الطلب يناقش للمرة الثانية، وهذا دليل على أن هناك من لا يعرف قيمة بيوت الشباب، وتسبب في عدم تجديد تخصيص أرض بيت شباب القاهرة، لصالح جمعية بيوت الشباب المصرية، وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2020.

الدولة تكفل رعاية الشباب

وأشار إلى أن عدم تجديد الرخصة يهدد الجمعية بالشطب من عضوية الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب، والإضرار بسمعة مصر، بما يفتح الباب لضياع ممتلكات الهيئات الشبابية، لافتا إلى أن المادة «82» من الدستور، نصت على «تكفل الدولة رعاية الشباب النشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة».

وشدد الدكتور محمود حسين، على مخاطبة مسؤول المحافظة، بأن يتم إرسال خطاب من المحافظة، موجه لوزارة الشباب والرياضة، للموافقة على استكمال الأعمال في بيت الشباب، لحين عمل التسوية الخاصة ببيت الشباب.

وناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة الثاني المقدم من محمد عزت عرفات، بشأن إنارة الساحة الشعبية، وملعب كرة القدم بمركز شباب إيتاي البارود، إذ أوضح أنه نظرا للأهمية الكبيرة لمركز شباب إيتاي البارود، وبالنسبة لأهالي المنطقة، حيث أنه لا يوجد نادي رياضي لمدينة إيتاي البارود، ويقوم مركز الشباب بالأنشطة الرياضية المختلفة لكل أبناء المدينة والمركز كله، مطالبا بضرورة إنشاء ملعب اكليريك.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية بشأن إنارة الساحة الشعبية وملعب كرة القدم بمركز شباب إيتاي البارود، تم توجيه خطاب من مديرية الشباب والرياضة لمجلس إدارة المركز، لصيانة الإنارة وأرضية النجيل الطبيعي للملعب القانوني، من ميزانية المركز، حيث أن ميزانية المركز تسمح بذلك، لوجود استثمارات، والتعاقد مع بنك مصر، وحيث أن المركز لديه أرض بمساحة 1400 متر، موضحا أن إنشاء الملعب اكليريك مدرج في خطة الوزارة لعام 2025/2026.