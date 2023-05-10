تعرف على هدية البابا تواضروس للفاتيكان.. «طلبوها بالاسم»

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن الهدية المقرر تقديمها إلى الفاتيكان خلال زيارته المقررة اليوم الأربعاء، والتي تستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 12 من ذات الشهر، حيث ستقدم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رفات شهداء ليبيا وذلك بناء على طلب الفاتيكان.

تفاصيل اختيار هدية البابا تواضروس للفاتيكان

وأضاف البابا تواضروس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قصة الهدية بدأت عبر التفكير في هدية مناسبة، حيث إن في الزيارة الماضية تم تقديم 10 هدايا بعدد الوفد الذي سافر دليل على «الكرم المصري»، إلا أن بابا الفاتيكان اختار أصغر هدية المتمثلة في قلادة بها صليب جلد وارتداها وحين أتى لزيارتنا حرص على ارتدائها.

وأوضح أن ذلك الأمر جعل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تسأل الفاتيكان عما يفضلون أن تقدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كهدية خلال الزيارة فكان ردهم: «هاتوا لنا أي حاجة من شهداء ليبيا».

صندوق به قطعة من ملابس شهداء ليبيا

ولفت إلى أنه تقرر تقدم صندوق به قطعة من ملابس شهداء ليبيا التي ارتدوها خلال الاستشهاد، لذا فإن الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط سيكون ضمن الوفد المسافر إلى الفاتيكان، لافتا إلى أن الفاتيكان سجلوا سيرة شهداء ليبيا في سنكسار الكنيسة الكاثوليكية.

البابا تواضروس: 10 مايو يوم صداقة بين الكنيستين

وأكد البابا تواضروس أنه هو من قرر أن تكون زيارة الفاتيكان يوم 10 مايو لكي يكون يوم صداقة بين الكنيستين حيث إنه يوم تجليس البابا كيرلس وزيارة البابا شنودة للفاتيكان وزيارته أيضا، مشيراً إلى أنه أتت الدعوة إليه للزيارة، وحدد ذلك اليوم، وعلى الرغم من أن ذلك اليوم كان على بعد 5 أسابيع من الدعوة وفي عرف الفاتيكان لا تحدد المواعيد إلا قبلها بـ8 أشهر إلا أنه قد تمت الموافقة عليه سريعا وهو دليل على المحبة.

وشدد البابا تواضروس، على أن ما يتم هو اتحاد المحبة وليس اتحاد إيمان في الوقت الراهن، مؤكداً بقوله: «لن نصل إلى اتحاد الإيمان قبل أن نصل إلى اتحاد المحبة».

يذكر أن البابا تواضروس يلتقي البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته للاحتفال معًا بمرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيسة القبطية الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، بعد انقطاع دام 15 قرنا من الزمان بعد مجمع خلقيدونية عام 451، وأيضًا للاحتفال بمرور عشر سنوات على إعلان يوم المحبة الأخوية الذى دعا إليه قداسة البابا تواضروس الثاني أثناء زيارته للفاتيكان عام 2013.