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البابا تواضروس يبدأ رحلته في الفاتيكان بزيارة مزار القديس بطرس

كتب:

مريم شريف
07:24 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
البابا تواضروس خلال زيارة مزار القديس بطرس في الفاتيكان

البابا تواضروس خلال زيارة مزار القديس بطرس في الفاتيكان

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، في أولى محطاته بالفاتيكان، مزار القديس بطرس الرسول، حيث رافقه الكاردينال كورت كوخ رئيس مكتب وحدة الكنائس، ووفد الكنيسة القبطية، وعدد من ممثلي الكنيسة الكاثوليكية.

مزار القديس بطرس في روما 

استقبل مسؤولو الفاتيكان البابا تواضروس بحفاوة بالغة، واستمع لشرح تفصيلي لمحتويات بازيليك القديس بطرس، وحرص مستقبلوه على فتح أبواب البازيليك حتى يتسنى له ووفد الكنيسة القبطية، أن يشاهدوا المنظر من أعلاها في مشهد بانورامي.

ويقيم البابا تواضروس، في بيت سانتا مارتا الفاتيكان، ذى الـ120 غرفة وجناحا، المخصص عادة لاستضافة كبار زوار الفاتيكان، وهو ذات البيت الذي يقيم فيه البابا فرنسيس، الذي فضل البقاء فيه، بدلا من الانتقال إلى السكن الذي يقيم فيه عادة بابوات الفاتيكان، في الدور الثالث من القصر الرسولي.

لقاء البابا تواضروس والبابا فرنسيس غدا

يذكر أن غدًا 10 مايو، تحتفل الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية بيوم المحبة الأخوية الذي دعا إليه البابا تواضروس الثاني، أثناء زيارته للفاتيكان عام 2013، وظل من وقتها يوم صداقة وحوار بين الكنيستين، يضاف إليه هذا العام على الاحتفال بمرور 50 سنة على عودة بين الكنيستين لأول مرة منذ 15 قرنا من الانقطاع، من بعد مجمع خلقيدونية عام 451. 

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بقلم مريم شريف