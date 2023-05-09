البابا تواضروس يصل إلى مطار روما استعدادا لبدء زيارته للفاتيكان

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى مطار روما، قبل قليل، حيث استقبله عدد من كرادلة الكنيسة الكاثوليكية في روما.

توجه البابا تواضروس للفاتيكان

وكان البابا تواضروس غادر أرض الوطن صباح اليوم، متجهًا إلى الفاتيكان، رفقة وفد كنسي يضم الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، والأنبا دانيال، مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى، مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا.

وينضم إلى الوفد من إيطاليا، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو، أسقف ميلانو.

تفاصيل زيارة البابا تواضروس للفاتيكان

وكشف البابا في وقت سابق عن التفاصيل الكاملة للزيارة، موضحًا أنّ مدة الزيارة 3 أيام، يبدأ بعدها زيارة رعوية لإيبارشية تورينو وروما للاطمئنان على أحوال الأقباط والخدمة هناك.

وأضاف البابا تواضروس، أنّه من المقرر أن يلتقي البابا تواضروس البابا فرنسيس، يوم 10 مايو، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان خلال المقابلة العامة للبابا فرنسيس، كما يلقي البابا كلمة خلال هذا اللقاء كنوع من التقدير والتكريم والمحبة.

وفي اليوم التالي للزيارة، يستقبل البابا فرنسيس، البابا تواضروس والوفد المرافق له، لتبادل الموضوعات الخاصة بالعلاقات بين الكنيستين، لافتًا إلى أنّ الجلسة تضمّنت مناقشة دور الكنيسة في معالجة الأزمات والمشكلات العالمية وسلام العالم.

البابا تواضروس ينفي صلاة قداس في الفاتيكان

ولفت البابا تواضروس إلى إقامة صلاة مسكونية وليست طقسية، موضحًا: «سنصلي قداسًا في إيطاليا في نطاق إيبارشية تورينو وروما لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكية لتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا الذين سيحضرون القداس».

ونفى البابا وجود قداس ضمن برنامج زيارة الڤاتيكان أو موضوعات ستطرح للمناقشة، كما لن يتم توقيع أي اتفاقيات أو وثائق.