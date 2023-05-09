«الطاهري» يكشف سر تغطية قناة القاهرة الإخبارية المتميزة لأحداث السودان

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة القاهرة الإخبارية استضافت وفدًا من الزملاء الصحفيين السودانيين في بداية انطلاقها، من أجل عمل مركز إقليمي للقناة، بتجهيزات معينة في الخرطوم، بحيث يكون هناك مكتب للقناة في العاصمة السودانية، «فيه فرق كبير طبعا بين مراسل على الأرض ومكتب، فالمكتب يعني أن هناك صحفيين ومعدات، ومقر مصغر للقناة».

أضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، ويعرض على شاشة «الحياة»، أننا بدأنا في اليوم الأول للأزمة، بعمل خطة لعدم ترويج أي شائعات، «فمع كامل الاحترام لكل وكالات الأنباء، لكن في نهاية المطاف في أزمة زي دي، مينفعش اعتمد على صورة من وكالة أجنبية، كان لازم تبقى كاميرا القاهرة الإخبارية متواجدة على أرض الواقع هناك، وهذا حدث بالفعل».

وأكد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه جرى وضع الكاميرا الخاصة بالقناة بجوار القصر الرئاسي في الخرطوم، في ظل ظروف أمنية بالغة الصعوبة، «كان فيه تفاصيل كتير ممكن المواطن العادي ميعرفهاش، يعني مثلا الكاميرا الخاصة بالقناة كانت تعمل حتى في حالة انقطاع الكهرباء، لأن التيار الكهربائي في الخرطوم كان مقطوع معظم الوقف، والسولار اللي كان بيشغل الأجهزة كان بيخلص، والمراسل اللي بينزل كان بيواجه صعوبة أمنية».