تداول صورتين لـ مصطفى درويش في طفولته.. «احتفظ بملامحه»

رحيل الفنان مصطفى درويش، كان كالغصة التي زلزلت القلوب، أبكى رحيله الجميع، إذ رحل في صمت وهدوء بعد ساعات من تدوينه منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتحدث عن كيفية التخلص من الأرق والنوم بأريحية مثلما كان من قبل، ليفيق محبوه والمقربون منه على الخبر الذي كان صدمة، لتتحول حساباتهم لدفاتر عزاءات، يتحدثون عن علاقتهم بالفنان الراحل وعن أهم المواقف الإنسانية الذي اعتاد عليها، والصدقات الذي كان يخصصها للفقراء والمحتاجين.

صور من طفولة مصطفى درويش

لا تزال الوفاة المفاجئة للفنان الراحل مصطفى درويش، محور حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه، إذ شارك أحد أصدقاء الراحل صورا له من دولاب الطفولة والذكريات، متحدثًا عن الفنان والصديق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي كانت تجمعه بأسرته ووالده ووالدته الذي لحق بهم بوفاته، قائلًا: «الصورة كانت بمناسبة عيد ميلادى الـ11 وكان مصطفى الله يرحمه كان عنده 3 سنين».

وكان شارك أيضا صورة للفنان الراحل في مرحلة عمرية متقدمة، من الطفولة، والتي ظهر خلالها مصطفى درويش، بملامح مقربة من الشباب فهو كان يحتفظ بملامحه البريئة.

وفاة مصطفى درويش

وكان رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، عن عمر ناهز الـ 43 عاما، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة من مسجد الحصري بأكتوبر».

الفنان مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وأبدع في العديد من الأعمال التلفزيونية لعل من أبرزهم دور فتحي في مسلسل 100 وش، مع الفنان آسر ياسين ونيللي كريم.