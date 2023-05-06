مدحت العدل يكشف مصير فيلم بـ100 وش بعد رحيل مصطفى درويش

تساءل الكثيرون عن مصير فيلم بـ 100 وش الذي كان من المقرر تحضيره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل الفنان مصطفى درويش، الذي كان يجسد شخصية أساسية ضمن أحداث المسلسل الذي سيتم تحويله لعمل سينمائي تنتجه شركة العدل جروب.

وقال الدكتور مدحت العدل في تصريحات خاصة لـ الوطن، إن هذا الأمر لم يتم التحدث فيه بعد، وذلك لأن رحيل مصطفى درويش لم تمر عليه سوى أيام قليلة.

مدحت العدل ينعى مصطفى درويش

وتابع مدحت العدل: «عاوز أقول بس الأول ربنا يرحمه كانت صدمة كبيرة رحيل مصطفى بالشكل المفاجئ دا لأن كانت تجمعه بنا صداقة وليس عمل فقط والكل حزين عليه».

يذكر أن فكرة فيلم بـ 100 وش طرحت بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل بـ 100 وش، الذي عرض في السباق الرمضاني 2020، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش وعلا رشدي وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين.