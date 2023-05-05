موقف إنساني للفنان مصطفى درويش مع سيدة من المنوفية.. «اعتبرها زي أخته»

ما زالت المواقف الإنسانية للفنان الراحل مصطفى درويش تلقي بظلالها على المشهد، حيث يروي العديد من المواطنين الأعمال الخيرية التي قام بها لمساعدتهم، ومن بين هؤلاء السيدة سومة أشرف من المنوفية التي تلقت مساعدته ورعايته، وأعلن عدة مرات عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتبارها أختا له.

سومة: كان يعتبرني أخته

وقالت «أشرف» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنان مصطفي درويش اعتبرها بمثابة شقيقته وكانت تربطهم علاقة طيبة وكانت تتوسط لديه لمساعدة غير القادرين، مؤكدة أن مصر كلها تتحدث عن المساعدات الخيرية والإنسانية التي كان يقدمها للآخرين.

وأوضحت، أن وفاة الفنان مصطفي درويش كان صدمة كبيرة لها، موضحة: «مصطفي سابني لوحدي كان ضهري وسندي وكان بيقولي أنا مش هسيبك وهقف معاكي على طول»، مؤكدة أن حزنها لا يضاهيه أي حزن آخر.

رسالة للجمهور

ووجهت رسالة لجمهور الفنان، أن يواصلوا الدعاء له في كل وقت بالرحمة والمغفرة وأن يشفع فيه عمله ومساعدة الناس، قائلة: «اللي يقدر يساعد ويعمل صدقة جارية على روحه، ويا ريت الناس متوقفش دعاء ليه في كل وقت، ربنا يرحمك يا مصطفى ويصبرنا جميعًا على وفاتك».