فريق أبطال الدقهلية يٌخلد ذكرى مصطفى درويش بلوحة فنية

تأثر فريق «أبطال الدقلهية» لوفاة الفنان مصطفى درويش كما تأثر به محبيه وزملائه وظهرت أعماله الخيرية من خلال مطعمه أو صدقاته الشهرية، فقرر الفريق أن يخلد ذكراه برسم لوحة فنية له ويضعها مع أعلام الفكر والثقافة والفن بقصر ثقافة المنصورة، لما تركه من بصمة واضحة في كل من عرفه ومن لا يعرفه.

فضل: الكل يتحدث عن الفنان مصطفى درويش بالخير

«وجدنا الفنان مصطفي درويش الكل يتكلم عنه بالخير، والحديث عنه بعد وفاته كان أكثر عنه بعد وفاته، فاخترنا أن نحي ذكراه بلوحة فنية من إنتاجنا» يحكي أحمد فضل مدثر، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، تفاصيل اللوحة الفنية التي رسمها بالتعاون مع عبد الرحمن محمود زميله في فريق أبطال الدقهلية.

فريق أبطال الدقهلية يرسم الفنان الراحل مصطفى درويش

وقال أحمد فضل لـ«الوطن» إننا في فريق أبطال الدقهلية أخذنا على عاتقنا تخليد الشهداء ورموز مصر بعمل رسومات جرافيتي لهم في الشوارع أو لوحات فنية، وعندما سمعنا عما فعله الفنان مصطفي درويش في حياته من أعمال الخير الكثيرة قررنا أن نخلد ذكراه بعد وفاته.

وضع صورة الفنان مصطفى درويش مع أعلام الدقهلية

وأضاف «فضل»، أنني وزميلي عبد الرحمن محمود، تجمعنا في مقر فريق أبطال الدقهلية وبدأنا في رسم الفنان الراحل مصطفى درويش، وهو أقل ما نقدمه له بعد ما سمعناه عنه عقب وفاته، وبعد الانتهاء من اللوحة سننقلها إلى معرض الفريق في قصة ثقافة المنصورة لنضعها بجوار رموز وأعلام محافظة الدقهلية الذين رسمهم الفريق مثل الفنان عادل إمام وسيد الغناء العربي أم كلثوم والعالم الكبير فاروق الباز والشيح جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق وغيرهم الكثير.

وذكر أن فريق أبطال الدقهلية رسم العشرات من الجرافيتي لشهداء وعلماء مصر في الشوارع العامة والميادين بمدينة المنصورة، تخليدا لذكراهم وليكونوا قدوة للأجيال القادمة.

وفاة مصطفى درويش

وتسببت الوفاة المفاجئة للفنان مصطفى درويش في حالة كبيرة من الصدمة لجمهوره ومحبيه، حيث عانى من بعض الآلام، ونقل إلى مستشفى الشيخ زايد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد توقف عضلة القلب، وكان الراحل قد حقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل «سره الباتع»، الذي دارت أحداثه بين الماضي والحاضر، عن شخصية السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية، يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر.