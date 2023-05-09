«الطاهري» يوضح سر توصيف الدعم السريع بـ«ميليشيات» في قناة القاهرة الإخبارية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه أثناء التغطية الإخبارية لـ قناة القاهرة الإخبارية لأحداث السودان، كان الجميع أمام تصنيفين، تصنيف الإعلام الدولي، وتصنيف الإعلام الإقليمي، لكن القاهرة الإخبارية، كانت لها رؤيتها المختلفة، فتصنيف الإعلام الدولي كان يُشكل الأمر على أنه صراع على السلطة بين طرفين.

أضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة «الحياة»، أن تصنيف الإعلام الإقليمي، كان يصنف الأمر على أنه نزاع مسلح، وهذا أمر له تبعاته القانونية في القانون الدولي، لكن تصنيف قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك قوات مسلحة سودانية متمثلة في الجيش السوداني، تحارب أمام فصيل متمرد.

وأوضح رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن قناة القاهرة الإخبارية، صنفت الدعم السريع بأنه فصيل متمرد، لأنه في نهاية المطاف رفع السلح على قوات مسلحة نظامية، حتى وإن كان هناك اشتباكات أو مواجهات مسلحة، لكن «ده اسمه الجيش السوداني، ودي اسمها ميليشيات الدعم السريع، وده لتوصيف المشهد وليس انحياز لأحد على حساب آخر».

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: «عنينا كانت على الوضع الإنساني في الداخل السوداني قبل عمليات النزوح، ودخلنا مستشفيات عديدة في السودان، وتابعنا عمليات كثيرة للإجلاء الحمد لله».