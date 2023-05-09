البابا تواضروس يزور كلية دارسي اللاهوت الإثيوبية بمدينة الفاتيكان  

زار البابا تواضروس الثاني، والوفد الكنسي المرافق له، مساء اليوم، كلية دارسي اللاهوت الإثيوبية بالڤاتيكان، إذ استقبل مدير الكلية هيلاميخائيل براكي والدارسين بها البابا في بهو الكلية بألحان الفرح حسب الطقس الإثيوبي.

البابا تواضروس يشيد بـ«كلية دارسي اللاهوت الإثيوبية»

ومن جهته، أشاد البابا تواضروس بهذا الصرح التعليمي التابع للكنيسة الإثيوبية، مشيرًا إلى زيارته لها عام 2015، ودور أبونا سلامة أول أسقف لإثيوبيا.

وصلى البابا صلاة شكر في كنيسة الكلية وأهدى الدارسين هداية تذكارية عبارة عن أيقونة خشبية صغيرة تحمل صورة العائلة المقدسة.

احتفال البابا تواضروس والبابا فرنسيس بمرور 50 عاما على عودة العلاقات بين الكنيستين

ومن المعروف أن خلال هذه الزيارة يحتفل الباباوان بمرور 50 عاما على عودة العلاقات بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية، وذلك في المقابلة العامة التي يعقدها بابا الفاتيكان أسبوعيًا بساحة القديس بطرس الرسول، فهو يوم تذكار لتوقيع البيان المشترك الذي وقع عليه البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث عام 1973 في حاضرة الڤاتيكان، الذي جاء نصه: «بالإيمان الواحد بالإله الواحد والثالوث وبألوهية ابن الله الوحيد المتجسد إله كامل بحسب اللاهوت وإنسان كامل بحسب الناسوت، معترفين بأن الحياة الإلهية تعطي لنا وتتغذى من خلال أسرار الكنيسة السبعة ومرتبطين بالإكرام المشترك لوالدة الله».

يرافق البابا في رحلته، وفد كنسي يضم أصحاب النيافة: الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو. والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي للبابا.