أحمد الطاهري يكشف كيفية تغلب «القاهرة الإخبارية» على الشائعات بأحداث السودان

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه قبل الأزمة السودانية الأخيرة واندلاع الاشتباكات كان هناك مراسل لقناة القاهرة الإخبارية واحد فقط في الخرطوم، موضحًا أنه في يوم الأزمة الساعة 12 ظهرا، كان هناك 4 مراسلين، من أجل التوسع في التغطية الإعلامية على أرض الواقع.

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، ويعرض على شاشة «الحياة»، أن مراسلي القاهرة الإخبارية 2 في الخرطوم بينهما مراسل ميداني، ومراسل آخر في منطقة أم درمان، وآخر في بورتسودان، وجرى العمل على التعامل مع الفوضى المعلوماتية بطريقة أخرى من أجل تجنب الوقوع في الخطأ.

وتابع رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «لما يطلع خبر في أي وكالة بنحط المشاهد أمام هذه الأخبار، ونكتب على الشاشة، أنباء عن كذا كذا، وبنكتب جنبها حاجة محدش بيكتبها خالص، وهي إن دي أنباء والقاهرة الإخبارية لم تثبت صحتها حتى الآن، وبالفعل 95% من هذه الأخبار طلعت فشنك، وكنا بندخل المصدر الرسمي يقول المعلومات اللي عنده، وفيه عدد من القنوات الكبرى اللي وقعوا في الفخ ده كتير».