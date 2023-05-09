بسام راضي: البابا تواضروس يعقد قداسا في الكنيسة الأكبر بروما الأحد المقبل

أكد بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، أنّ البابا تواضروس الثاني سيعقد قداسا الأحد المقبل في أكبر كنائس روما، ولأول مرة ستفتح لبابا من خارج الكنيسة الكاثوليكية.

برنامج زيارة للبابا تواضروس يخص الفاتيكان

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ الجالية القبطية في روما سواء المسيحيين المصريين أو الجنسيات الأخرى الأرثوذكس سيكونوا موجودين وسيلقي البابا كلمة مهمة في هذه المناسبة، وستحضر قيادات وأعضاء الجالية المصرية في روما.

وتابع سفير مصر في إيطاليا، أن هناك برنامج زيارة للبابا تواضروس يخص الفاتيكان وسيبدأ غدا، وسيتم عقد لقاءات ثنائية بين البابا تواضروس وبابا الفاتيكان ورموز الفاتيكان، وهناك عدد كبير من أعضاء الكنيسة القبطية من بعض العواصم الأوروبية انضموا إلى البابا.

زيارة البابا تواضروس للفاتيكان مهمة جدا

وأكد أن زيارة البابا تواضروس للفاتيكان مهمة جدا، وهي احتفالية للمحبة والتواصل، كما أنها تعكس تقديرا كبيرا في روما للبابا تواضروس امتدادا للتقدير الكبير الذي يحظى به في مصر.