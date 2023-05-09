رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عضو لجنة العفو الرئاسي: الحوار الوطني لا غنى عنه في أي بلد

كتب:

محمد عزالدين
10:27 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
كمال أبو عيطة

كمال أبو عيطة

قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة للحوار الوطني، واكبها تحرك واسع لإخلاء سبيل والعفو عن أكثر من 1400 شخص، ولكن الشعب ينتظر المزيد.

ملف المحبوسين من أهم ملفات الحوار الوطني

وتمنى «أبو عيطة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن يتناسب عدد المخلي سبيلهم مع عدد المقبوض عليهم، كما يجب أن يتناسب عدد المخلي سبيلهم والمعفو عنهم مع التكليف الرئاسي.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أهم ملفاته هو المحبوسين، لافتا إلى أنه يرى أن الحوار الوطني لا غنى عنه في أي بلد، فغيابه يعني ارتفاع أصوات أخرى عفا الله البلاد منها.

أبو عيطة: ننتظر فرحة كبيرة غدا

وتابع: «أنتظر مع شعبنا أن نفرح فرحة كبيرة في ظل أزمات يعاني منها المواطنون، وأنتظر غدا انفراجة كبيرة».

اقرأ المزيد:

الحوار الوطني.. الأحزاب تستعد لعرض توصياتها في 19 قضية

مجلس أمناء الحوار الوطني: انطلاق الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل

نجاد البرعي: 80% من المنظمات الحقوقية العاملة بمصر ممثلة في الحوار الوطني

نجاد البرعي: الحوار الوطني يستهدف خلق توازن بين الضرورات الأمنية وحقوق الإنسان

محمد فايز فرحات في ندوة «الوطن»: الحوار الوطني حقق إنجازات منذ أول اجتماع لمجلس الأمناء

عماد الدين حسين في ندوة «الوطن»: الحوار الوطني يهدف إلى خلق بيئة سياسية فاعلة

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف سير الجلسات المقبلة: بمشاركة 30 فردا
بقلم محمد عزالدين