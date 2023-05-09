عضو لجنة العفو الرئاسي: الحوار الوطني لا غنى عنه في أي بلد

قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة للحوار الوطني، واكبها تحرك واسع لإخلاء سبيل والعفو عن أكثر من 1400 شخص، ولكن الشعب ينتظر المزيد.

ملف المحبوسين من أهم ملفات الحوار الوطني

وتمنى «أبو عيطة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن يتناسب عدد المخلي سبيلهم مع عدد المقبوض عليهم، كما يجب أن يتناسب عدد المخلي سبيلهم والمعفو عنهم مع التكليف الرئاسي.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أهم ملفاته هو المحبوسين، لافتا إلى أنه يرى أن الحوار الوطني لا غنى عنه في أي بلد، فغيابه يعني ارتفاع أصوات أخرى عفا الله البلاد منها.

أبو عيطة: ننتظر فرحة كبيرة غدا

وتابع: «أنتظر مع شعبنا أن نفرح فرحة كبيرة في ظل أزمات يعاني منها المواطنون، وأنتظر غدا انفراجة كبيرة».