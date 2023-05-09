محمد فايز فرحات في ندوة «الوطن»: الحوار الوطني حقق إنجازات منذ أول اجتماع لمجلس الأمناء

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدارسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الفترة الماضية كانت فترة إعداد وتجهيز وترتيب لانطلاق الحوار الوطني، وهناك إنجازات تحققت منذ الاجتماع الأول لمجلس الأمناء وحتى اليوم، وهذا شيء مهم، وأعضاء مجلس الأمناء شهدوا على هذه المكاسب أو النجاحات الكثيرة التي تحققت.

فرحات: نقلة كبيرة في الحوار الوطني

وأضاف «فرحات»، خلال ندوة بـ«الوطن» أنه بعين القارئ والملاحظ ما تحقق اليوم والجلسة الافتتاحية أو الجلسة الأخيرة لمجلس الأمناء أمس بالمقارنة بالجلسة الأولى، نجد أن هناك نقلة كبيرة.

وأشار إلى أن هذه النجاحات أو المكاسب التي تحققت لا تخص مجلس الأمناء ولكن تخص المجتمع وكل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي من بينها نجاح مجلس الأمناء في تجاوز عدد من العقبات التي واجهت الحوار الوطني، وجزء منها داخل كواليس مجلس الأمناء لكنها مكاسب يجب أن يعلمها المجتمع.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء نجح في مسألة تسييس الحوار الوطني، التي تعني أكثر من بعد؛ أحدها محاولة البعض تقصير الحوار على الجوانب السياسية، وهذا كان موضوع جدال ونقاش داخل مجلس الأمناء لكن حدث توافق كبير وتجاوز هذه المسألة والتأكيد بأن الحوار الوطني شامل.

فرحات: لا يمكن اختزال التحديات

وأكد أنه لا يمكن اختزال ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات على القضايا السياسية فقط؛ القضايا السياسية مهمة لكن ليست الوحيدة.