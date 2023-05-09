عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف سير الجلسات المقبلة: بمشاركة 30 فردا

تحدث الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن أهم الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم جلسات الأسبوع المقبل للحوار الوطني، ومن له حق الحضور من الشخصيات العامة في المحاور الثلاثة.

جلسات الحوار الوطني

وقال «عبد القوي» لـ«الوطن»، إن قطار الحوار الوطني سينطلق الأحد المقبل، ويستمر الثلاثاء والخميس، بحيث يكون اليوم الأول للمحور السياسي، وسيشهد جلستين في الـ10 صباحا والـ2 ظهرا، وهناك جلستين أخريين من الثالثة إلى السادسة مساء.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اليوم الثاني الثلاثاء، سيخصص للمحور الاقتصادي، وبه جلستين صباحي و2 مسائي، أما الخميس، فسيناقش خلاله المحور الاجتماعي، من خلال جلستين صباحي وجلستين مسائي.

كواليس جلسات الحوار الوطني

كما أوضح أنه جرى التوافق على أن المدعوين للجلسة عددهم 30 مشاركا، سيكون هناك مقدمي مقترحات مشروعات قوانين، أو مقترحين سياسات أو مشروعات عامة مقترحة، وسيكون هناك أعضاء مجلس أمناء إذا رغبوا، علاوة على المقرر والمقرر المساعد، وبعض الخبراء والمتخصصين وأهل الخبرة.

وأكد «عبد القوي»، أن مدة الجلسة ستستمر إلى 3 ساعات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فرصة لكل مشارك، بأن يدلي بدلوه في حدود 5 دقائق، دون التعرض لتعديلات دستورية، وقد تمتد الجلسة ليوم آخر إذا رغب المقرر في ذلك.