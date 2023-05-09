عماد الدين حسين في ندوة «الوطن»: الحوار الوطني يهدف إلى خلق بيئة سياسية فاعلة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في 26 أبريل 2022، ومنذ هذه الفترة وحتى الأسبوع الأول من يونيو، جرى اختيار المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية والتباحث بين القوى المختلفة الراعية للحوار والمشاركة فيه.

عماد حسين: مصر كلها كانت في الجلسة الافتتاحية

وأضاف «حسين»، في ندوة بجريدة «الوطن»، أن الأسبوع الأول من شهر يونيو اجتمع المجلس لأول مرة، ومنذ هذا التاريخ وحتى أمس جرى عقد 24 جلسة مختلفة، تخللتها الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني الأربعاء الماضي، وطوال هذه الجلسات عدد كبير من المواطنين أن هناك تأخيرا واستهلاكا للوقت، ولكن ثبت في الجلسة الافتتاحية أن الموضوع لم يكن عبثا، ومرت عبر العديد من المراحل، وكان تحت سقف قاعة الجلسة كل مصر وكل ممثلي القوى السياسية والثقافية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هناك من حضر في الجلسة الافتتاحية ولم يظهر في الإعلام المصري ولكنهم ظهروا في هذا اليوم، وكل رؤساء الأحزاب وممثلي السياسة المصرية عدا فئتي هما الفئة التي ارتكبت العنف أو شجعت عليه والقوى الإرهابية، والفئة الثانية من رافضو الدستور، وهذا مشهد غير قليل وبداية جيدة يتم البناء عليها.

ولفت إلى أن الـ24 جلسة كانت جلسات مضنية وبعضها زاد الاجتماع بها عن 10 ساعات، وضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قيادي ماهر ومحنك استطاع أن يقود هذه الأمور لبر الأمان، خاصة أن هناك قوى سياسية لم تجلس على طاولة واحدة مع بعضها البعض من قبل.

وأشار إلى أنه منذ 2013 وحتى هذه اللحظة لأسباب كثيرة منها الإرهاب لم تكن هناك سياسة بالمعنى المفهوم، وجلوس القوى السياسية تحت سقف واحد يعد إنجازا في حد ذاته، فالحوار الوطني هدفه خلق بيئة سياسية فاعلة وقوى سياسية تمارس عملية سياسية طبيعية.

وأكد أنه جرى الإفراج عن أكثر من 1400 شخص من المحبوسين، ويعد ذلك إنجازا عظيما، ورفع مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، والرئيس السيسي تفاعل وأحاله للدراسة.

تغطية «الوطن» للحوار الوطني

وأشاد بتغطية جريدة الوطن للحوار الوطني، قائلا: «جريدة الوطن من الجرائد المحترمة والمهنية، وأحيي جهدكم في هذا الموضوع، ويا ريت كل وسائل الإعلام تحاول توصل وتبسط للناس يعني إيه الحوار الوطني حتى تنزل السياسة من الأبراج للقواعد الشعبية المختلفة».