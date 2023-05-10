«أحمد» مصمم أزياء الفنانين يكشف تفاصيل اختيار النجوم ملابسهم خلال الصيف

أزياء خاصة وملابس مُعينة يرتديها الفنانون، فظهورهم بشكل لائق هو أكثر ما يفكرون فيه أثناء حضور الحفلات المختلفة والظهور عبر اللقاءات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويحاول الفنانون بشكل كبير أن تكون الملابس مضبوطة على أجسادهم ويبتعدون عن الملابس بالألوان الفاتحة، فيميلون أكثر إلى الألوان الغامقة والأقل من الغوامق، بحسب حديث مصمم الأزياء أحمد لطفي، لـ«الوطن».

اختيار نوعية الملابس

يختار كل فنان ملابسه حسب نوعية الدور الذي يشارك فيه، فمثلًا إذا أدى دور لشخص بلطجي، يحافظ على ارتداء الملابس التي تجسد طبيعة دوره، وإذا أدى دور رجل أعمال، يبحث عن الملبس التي تحتوي على الأناقة والأبهة، وفقًا لـ«لطفي».

كيفية اختيار الملابس في فصل الصيف؟

ومع دخول فصل الصيف، يحرص الفنانون على اختيار نوعية الملابس الفضفاضة، وأيضًا ذات الألوان الفاتحة: «كل فنان بيحاول إن يكون الطقم اللي لابسه، ويديله ثقة في النفس، عشان كده الملابس الفضفاضة في الصيف دائمًا بتكون في المقدمة، عشان يقدر يتحرك بيها كويس، أو تكون قماشتها طبعًا جيدة وغالية علشان العرق».

ويقدم مصمم الأزياء نصيحته لارتداء الملابس خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة: «لازم نحاول نلبس هدوم خفيفة علينا وواسعة، وتكون قطن، ونحاول نبتعد قدر الإمكان عن الملابس الغامقة، لأنها بتخلينا نحس بالحر أكتر».

تعاون مصمم الأزياء مع الفنانين

ويتعاون أحمد لطفي مع العديد من الفنانين، أبرزهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنان الراحل مصطفى درويش، والفنان مجدي بدر، صاحب دور بلال شامة في مسلسل «جعفر العمدة»، وخلال السباق الرمضاني الماضي، اختار «لطفي» الزي الخاص بالعديد من الفنانين المشاركين في دراما رمضان، أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد علي رزق وخالد سرحان وهاني عادل ومجدي بدر.