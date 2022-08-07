وظائف شاغرة بمرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه.. منها مصمم أزياء ومحام

كشف موقع «فرصنا» المعني بتوفير فرص عمل في عدد من الشركات والمؤسسات داخل مصر وخارجها عن إتاحة بعض الوظائف التي تتطلب شروط من بينها السن والمؤهل وسنوات الخبرة والتي تناسب جميع المؤهلات.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف الشاغرة المطلوبة.

الوظائف المتاحة

وجاءت الوظائف الشاغرة وفق المعلن، لتناسب عدد كبير من حملة المؤهلات وبأجور مناسبة وهي كالتالي:

وظيفة مهندس إنتاج أثاث منزلي

اسم الشركة: ميتل اند ستيل انوفيشن.

مقر العمل: قليوب - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25- 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 500- 1000 جنيه مصري.

وظيفة محامي استئناف عالٍ

اسم الشركة: فاملي للتجارة العامة .

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 7-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 35- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الحقوق».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة أخصائي اجتماعي

اسم الشركة: أكاديمية مصر الدولية الثانوية للحاسابات.

مقر العمل: الهرم - حدائق الأهرام - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 35 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدرس تربية رياضية

اسم الشركة: أكاديمية مصر الدولية الثانوية للحاسابات.

مقر العمل: حدائق الأهرام - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة أخصائية جلدية وتجميل

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 49 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس ديكور وأثاث

اسم الشركة: كاتيا للأثاث المنزلي.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محام/محامية

اسم الشركة: عنبر للاستشارات القانونية والمحاماه.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الحقوق».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محلل مالي «العمل بالسعودية»

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس زراعي

اسم الشركة: الكومي جروب للاستثمار والتنمية المستدامة.

مقر العمل: طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 31 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية زراعة».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس مبيعات خارجية

اسم الشركة: كنترول جروب.

مقر العمل: طنطا - الغربية .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس معماري

اسم الشركة: ترو ماتركس.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: ترو ماتركس.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مصمم أزياء

اسم الشركة: جيوكس .

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 6000- 7000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب مالي

اسم الشركة: برناسوس للصناعة والتجارة.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية التجارة - المالية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مبرمج

اسم الشركة: سنمار سوفت لإدارة المشروعات.

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 10000- 20000 جنيه مصري.

وظيفة محاسبة

اسم الشركة: المؤسسة المصرية للاستيراد والتويدات.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.