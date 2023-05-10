ما هي عقوبة وقوف السيارات في مطالع ومنازل الكباري؟.. خبير مروري يجيب  

الكثير من قائدي السيارات يرتكبون أخطاء لا حصر لها، أثناء سيرهم على الطرق العامة والمحاور الرئيسية، من بين تلك الأخطاء انتظار السيارات في مطالع ومنازل الكباري ماقد يعرضهم لاخذ مخالفة مرورية، ولذلك توضح«الوطن» في السطور التالية عقوبة انتظار السيارات في مطالع ومنازل الكباري .

يقول اللواء أحمد هشام مسؤول سابق بالإدارة العامة للمرور في حديثه لـ«الوطن»، في اطار المنظومة الالكترونية التي تتبعها وزارة الداخلية في كافة المجالات الامنية وخاصة المجالات الخدمية التي تهم المواطن والتي يتردد عليها يوميا والتي ترتبط ارتباطاً وثيقا بالحياة اليومية للمواطن سواء بالنسبة لقائد السيارة او لفرد المشاة لذلك قامت وزارة الداخلية بهددف تحقيق انطباط المروري في الشارع المصري وضبط الايقاع حركة سير السيارات بالشارع من خلال

غرامتها 500 جنيه تتضاعف في حالة تكرار

وأضاف «هشام» أن وقوف السيارات بمطالع ومنازل الكباري اصبحت هذه المخالفة تم تحديثها في مخالفات المرور وغرامتها 500 جنيه تتضاعف في حالة تكرار المخالفة ايضا كسر الزجاج الامامي للسيارة وعدم وجود الانوار الامامية او الجانبية للسيارة كل هذه المخالفات بيقوم الريدرات الحديثة برصدها والتقاطها.

الريدارات الذكية تقوم برصد المخالفات في لمح البصر

وعرف «هشام» أن الردارات الحديثة هي الموجودة حالياً بالمرور العالمي ويطلق عليها الريدارات الذكية ايضا حيث تقوم برصد كافة انواع المخالفات في لمح البصر، وهي عدم ارتداء حزام الامان واستخدام التلفون المحمول أثناء القيادة وعدم ارتداء المواطن المتواجد بجوار قائد السيارة في المقعد الامامي حزام الامان ايضا عدم استخدام الانوار الأمامية المنخفضة ليلاً ايضا عدم التزارم بالحالة المرورية ، وعدم استخدام الاشارات الضوئية يميناً ويساراً قبل الضوان بوقت كافي او الانتقال من حارة الي أخرى مع إختلاف سرعة الحارات.