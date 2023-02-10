القاهرة الإخبارية: خروج أحياء من تحت الأنقاض رغم مرور أكثر من 100 ساعة

قال عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، إنّ فرق الإنقاذ ما زالت تسابق الزمن، من أجل البحث عن مزيد من الناجين تحت الأنقاض.

وأضاف «أحمد»، خلال ظهوره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ فرق الإنقاذ تحاول الحصول على أي أصوات أو مؤشرات لوجود أشخاص أحياء تحت الأنقاض.

معجزات في هاتاي

وتابع، أنه قبل ساعة تقريبًا وبعد مرور 103 ساعات من الزلزال، حدثت معجزة تحديدًا في مدينة هاتاي التركية، إذ خرج 7 أشخاص من تحت الأنقاض وهم أحياء.

وأردف، أنه قبل دقائق، كان هناك أخبار بانتظار خروج أحياء جدد من تحت الأنقاض بسبب سماع أصوات لهم، وأيضًا تحديد أماكنهم عبر الكاميرات الحرارية، وهو ما يبث الأمل في نفوس فرق الإنقاذ.

أمل ضئيل

وأكد: «هناك أمل رغم تضاؤله، المنطقة حاليًا بدرجة حرارة تقدر بـ5 و6 درجات، وتصل إلى 10 درجات تحت الصفر في الليل، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على عمليات البحث والإنقاذ والصامدين تحت الأنقاض، ويحاولون ويريدون الخروج للحياة مرة أخرى، حتى الآن الأرقام المعلنة في تركيا تقدر بـ18 ألفًا و342 ضحية، و74 ألفًا و242 مصابًا».