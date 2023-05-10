المطربة الأمريكية آمون ستار تحيي حفلا في بحيرة القاهرة

تستعد المطربة الأمريكية آمون ستار، لإقامة حفلها الغنائي المرتقب داخل بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارات بداية الشهر المقبل، ليكون الحفل المقبل مستوحى من ديكور الحضارة الفرعونية التي طالما روجت لها المطربة الأمريكية في جلسات تصويرها التي جاء غالبيتها وسط الحضارة الفرعونية.

المطربة الأمريكية ترفع الستار عن أغانيها الجديدة في الحفل المقبل

ومن المقرر أن تزيل المطربة الأمريكية الستار عن أغانيها الجديدة في الحفل المقبل، وتخضع حاليا لعدة بروفات استعداداً لإقامة الحفل الأول لها في بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارات، وستتسلم مجلة Flair جائزتها في الحفل الذى سيضم عددا من رموز الإعلام منهم سيدة الأعمال لمياء كامل، مساعدة وزير السياحة والآثار السابقة.

من هي آمون ستار؟

آمون ستار هي مطربة أمريكية الأصل تستقر في مصر منذ 4 سنوات، وتعمقت في دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفني إلى «آمون ستار Amun Starr»، واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.

وتحدثت آمون ستار في أغنيتها الأولى التي جاءت بنفس اسم الألبوم Born in the USA، عن حياتها ونشأتها فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتقالها للعيش في مصر، والأغنية الجديدة من ألحان الملحن العالمي جاك أنجيل، وكلمات آمون ستار، وتوزيع هانى رحيم.