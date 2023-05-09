وكيل «حقوق إنسان النواب»: الملف الاقتصادي في الحوار الوطني له أهمية كبيرة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ الملف الاقتصادي في الحوار الوطني له أهمية كبيرة، كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية في سبتمبر 2021 نتج عنها إصلاحات سياسية كثيرة وكان منها إلغاء الطوارئ وتدشين مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من السجون ولجان العفو الرئاسي.

سماع صوت الأحزاب

وأضاف خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنّه في عام 2022 تمت الدعوة للحوار الوطني، وهذا الأمر رؤية جيدة جدا حتى يسمع صوت الأحزاب في البرلمان وخارجه، كما أن هذا الأمر مفيد جدا في مد الجسور بين القوى السياسية وسماع الأفكار في جميع الاتجاهات.

المكتسبات الاقتصادية في مصر جيدة

وتابع أن هناك تحديات واضحة جدا؛ فالاقتصاد العالمي مؤثر، بالإضافة إلى التحديات العالمية والإقليمية، وبالتالي كان لا بد من سماع كل الاتجاهات.