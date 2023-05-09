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عزت إبراهيم لبرنامج «الحوار الوطني»: هناك ربط تعسفي بين حقوق الإنسان والأزمة الاقتصادية

كتب:

محمد عزالدين
10:40 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
عزت إبراهيم

عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم، المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن بعض الصحف الغربية، ربطت تعسفيا بين الوضع الاقتصادي في مصر ومسألة حقوق الإنسان.

التحدي التشريعي والمجتمعي

وطالب خلال استضافته في برنامج الحوار الوطني على شاشة إكسترا نيوز مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مجلس أمناء الحوار الوطني بالرد على الإعلام الغربية، لأن الاسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صدرت في شهر سبتمبر من عام 2021، وحينذاك لم تكن هناك أزمة اقتصادية.

وأضاف أن التحدي التشريعي والمجتمعي، فيما يخص حقوق الإنسان، سيكون لهما نصيب من الحوار الوطني بجانب تجاوز البيروقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وتابع أن حقوق الإنسان ليست قضية حزبية بل وطنية، لا ننتظر حزبا في السلطة والمعارضة يقدم لي وصفة لملف حقوق الإنسان في مصر، احترام الحقوق والحريات مسألة لا خلاف عليها بين الجميع، والنصوص الحقوقية موجودة، لكن يجب تحقيقها.

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