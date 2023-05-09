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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في مؤتمرين دوليين بالإمارات

كتب:

محمد أباظة
10:58 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الدورة الأولى لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة العالمي، والدورة الثانية لمؤتمر الموزعين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضرت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورش وجلسات المؤتمرين الدوليين، واللذين عقدا على مدار 5 أيام، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

كما شاركت «طلعت» في عدة ورش عمل؛ أبرزها ورشة حول أهمية الصحة النفسية للأطفال، التي نظمتها مؤسسة فاهم برئاسة السفيرة نبيلة مكرم.

هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير

ونظمت هيئة الكتاب بالشارقة، المؤتمرين الدوليين، بحضور الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، والشيخة بدور القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، ورئيس اتحاد الناشرين الدوليين، والشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش.

وشهد المؤتمران حضورا مكثفا من ممثلي دور النشر في مختلف أنحاء العالم، وكبرى شركات إنتاج أفلام الرسوم المتحركة بالعالم، كما شاركت أيضا وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم.

ويعد مؤتمر الرسوم المتحركة بالشارقة هو المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.