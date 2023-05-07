رمضان عبدالمعز يشكر الشركة المتحدة: الإمام الشافعي عمل مشكور

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإنتاجها مسلسل الرسالة الإمام الشافعي، فهذا إحياء للتراث الجميل، لافتا إلى أن هذا يعرف الأجيال الجديدة قيمة أحد الأئمة الأربعة العظام.

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد: «عمل مشكور وجهد مشكور، وتلاقى اللى يطلع يقولك أصل المسلسل مش عارف فى إيه، آبى الله إلا أن يتم كلامه وكتابه، هو فيه حد معصوم، كل مؤمن يخطئ، هاتوا واحد يخطب جمعة لا يخطئ، هات مؤلف كتاب لا يخطئ، حتى الصحابة أبو بكر وعمر وزيرا النبي كان عندهم خطأ، مفيش حد معصوم».

كما حذر «عبدالمعز»، من الرياء بأعمال الخير، قائلًا: «اعمل خير لله، طلع صدقة لله، اتعلم واخدم وطنك لله، ساعد الناس لله، اكفل يتيم لله، بلاش نظام تبرع فلان الفلانى بكذا، يا جماعة غدا أبو بعد غد هنقف أمام الله».

القرآن اللى أمرنا نعمل كده

واستكمل: «عمل درامي فهم أطفالنا تراثنا، ده القرآن اللى أمرنا نعمل كده، أنا بقول رمضان الجاي حضروا لنا مسلسل تاريخي تاني نعلم به أولادنا، تراث علمائنا العظام».

وتابع «اعملوا حاجة لله، مفيش حاجة باقية فى الدنيا إلا العمل الصالح والخير، ركزوا فى العمل الصالح، لأنه هو الباقى فى الدار الآخرة، أمّ صلاتك، واعمل لله لأن الله خير وأبقى».