هدى رشوان: «الوطن» تحترم قراءها وبيت لكل العاملين فيها

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير موقع «الوطن»، إنها تعشق مؤسسة الوطن، إذ أنها بالنسبة لها ليست مجرد جريدة، لكنها بيت لكل العاملين فيها، موضحة أن سر نجاح «الوطن» وحرص القراء على متابعتها باستمرار للتأكد من مصداقية الأخبار، أن «الوطن» تحترم قراءها، «نحن نحترم الناس والقراء والمعلومات التي نقدمها لهم».

«الوطن» من أقوى الجرائد والصحف التي تنظم تدريبا مستمرا

وأضافت «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم»، الذي يذاع على راديو «9090»، أن «الوطن» تعتمد على المصداقية، فلا يصح خداع القراء بأي شكل من الأشكال، ويتم العمل في الجريدة على تحري الدقة قبل نشر أي مادة، مؤكدة في الوقت ذاته أن «الوطن» من أقوى الجرائد والصحف التي تنظم تدريبا مستمرا.

معنى شعار «الوطن قوته في ناسه»

وأشارت مدير تحرير موقع «الوطن»، إلى أن شعار جريدة الوطن هو «الوطن قوته في ناسه»، فالمقصود من الناس هم العاملون والمواطن: «نهتم في الموقع بصحافة المواطن، هناك مواطنون كثر يحبون الوطن ويثقون فيه، لذلك فإنهم يراسلوننا للحديث عن مشكلاتهم، وعندها نحرك كاميرا ونذهب للتأكد ونتصل بالمسؤول مثل الوزارة المعنية».

وأردفت بأن الصحفي يجب أن يطرق كل باب في المصدر الذي يعمل معه، فلو كان المصدر هو المجلس القومي للمرأة يجب أن أطرق كل باب بداية من العامل حتى أكبر سلطة في المجلس وهي الدكتورة مايا مرسي، مصادري في كل مكان هناك، كما أقيم علاقات إنسانية ومهنية مع المصدر، وعندما يجد أنني أكتب عنه بمهنية وصدق فإنه يثق فيّ.