هدى رشوان: مصر أدارت ملف عودة المصريين من السودان بكفاءة

أشادت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، بتغطية قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، لأحداث السودان وعودة العالقين المصريين واستقبال السودانيين، وغيرهم من الجنسيات على أرض مصر، مشددةً على أنّ الدولة المصرية نجحت في إدارة الأزمة بسلام وبخطوات ثابتة وأعلت مصلحة المواطن.

وأضافت رشوان، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، تقديم الإعلامية أمل صالح على قناة إكسترا نيوز: «سعيدة برؤية ومتابعة ما يحدث على أرض الواقع، أرى المواطنين وهم يرفعون الأعلام، ظروفهم صعبة، لكنهم يشعرون بأنّ بلدهم تدعمهم وتقف معهم، عودة المصريين مشهد مشرف تواجدت فيه الدولة المصرية عبر الجسر الجوي والمعبر البري».

وتابعت مدير تحرير جريدة الوطن: «شوفنا في معبر أرقين كل الناس وهم جايين وحاسين إن بلدهم في ضهرهم، وكلام الناس أكثر تعبيرا، قالوا إحنا واثقين إنّ القيادة السياسية معانا وإنّ بلدنا مش هتسيبنا».

وأكدت أنّ جهود الدولة المصرية رائعة في معبر أرقين: «لدينا في موقع الوطن إنفوجراف بعنوان الإجابة مصر، فالجهود لا تشمل المعبر فقط، لكنها جهود مستمرة بعد ذلك، مثل التعليم والأماكن التي سيسكن العائدون فيها، كل الخطوات بالتوازي في كل الاتجاهات، والمواطنون مرتاحون بعد وصولهم إلى معبر أرقين رغم الأيام الشاقة التي تحملوها».