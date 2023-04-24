هدى رشوان: تمكين المرأة اقتصاديا يغير حياتها وشخصيتها

قالت هدى رشوان مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لم تكن مبادرة لبناء المنازل فقط، ولكنها للاستثمار في الإنسان وخاصة المرأة، من بينهن المعيلة والتي تمثل عددًا ليس بالقليل بمصر، موضحة أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قامت بعمل قطاع اسمه المشروعات التنموية، حيث يتم تمكين الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل لهم مستدامة وكل محافظة على حسب احتياجاتها من المشروعات، مثل مشروعات الصيد ومشروعات الغزل والنسيج والسجاد والحرف اليدوية.

تمويل المشروعات الصغيرة للمرأة ضمن مبادرة «مستورة»

وأضافت مدير تحرير جريدة الوطن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ مبادرة «مستورة» هدفها تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض ولكن ليس أموالا، إذ يجري تسليمهم مشروعات تمكن المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتستطيع أن تكون عضوًا منتجًا بالمجتمع، وهناك سيدات أصبحن سيدات أعمال كبار عن طريق مبادرة «مستورة»، واستطعن العمل وتحصيل مصاريفهن اليومية وأكثر من ذلك.

تمكين المرأة من خلال المبادرات والمشروعات الصغيرة يحدث تغييرات كبيرة

وأشارت «رشوان»، إلى أن تمكين المرأة من خلال المبادرات والمشروعات الصغيرة يحدث تغييرات كبيرة بحياتها وشخصيتها، حيث أصبحت تتعلم ويزيد وعيها بشكل أكبر، موضحة أنه من ضمن إجراءات الحماية تعليم المرأة وتكافؤ الفرص التعليمية، إذ تم إعفاء 2 مليون فتاة من المصروفات الدراسية في إطار اهتمام الدولة بتعليم الفتيات، بالإضافة بالتوعية المستمرة بعدم الزواج المبكر.

محو أمية 900 ألف سيدة ببرنامج تكافل وكرامة

وأكدت أنه تم محو أمية 900 ألف سيدة ببرنامج تكافل وكرامة، فالمبادرات التي تستهدف المرأة تعمل على تحسين حياة الفتاة والأسرة والسيدات وتمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة لوجود 400 ألف مشروع متناهي الصغر، ومع هذا يتم التدريب للسيدات للتأهيل للعمل في هذه المشروعات، فالعمل في برامج الحمالة الاجتماعية منظومة كاملة ومتكاملة.