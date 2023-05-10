عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: رأي الناس هو جوهر المناقشات

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تحمسه للحوار الوطني، مشددًا على ضرورة أن يفهم العاملون في الحقل السياسي بأن الجوهر الأساسي لأي مناقشات أو قضايا هي رأي الناس، مشيرًا إلى أنه لا قيمة إذا فعلت أفضل شيء ولكنه لا يصادف هوى الناس.

كل وسائل الاتصال أتاحت مشاركة المواطنين في الحوار الوطني

وأوضح حسين، خلال لقاء خاص من على أحد المقاهي مع الإعلامي رامي رضوان أذيع في برنامج «مساء dmc»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما طرح فكرة الحوار الوطني ذكر أنه لتحديد أولويات العمل الوطني ولنسمع بعضنا بعضًا.

وأشار أنه خلال الجلسات التحضيرية التي أقيمت على مدار عام كامل تفتحت كل وسائل الاتصال لمشاركة المواطنين في الحوار الوطني مشددًا على أن كل ما سيتم مناقشته في الحوار الوطني جاء من الناس.

عضو بارز في الحوار الوطني زار كل المحافظات لمعرفة رأي الناس

ولفت إلى أن الدكتور طلعت عبدالقوي العضو البارز في مجلس أمناء الحوار زار معظم المحافظات واجرى حوارات جماهيرية مع المواطنين والنقابات والمؤسسات والهيئات وممثلي المواطنين وغيرها لمعرفة رأي الناس.