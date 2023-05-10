هل يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من «عش الزوجية»؟.. قانوني يرد

بعد الاتفاق على الانفصال، تبحث السيدات عن حقوقهن، وغالبًا ما تتضمن هذه الخلافات مسألة «مسكن الزوجية»، وهي دعوى قانونية مهمة جدًا حيث تحمي حقوق الطفل في الحصول على مكان الإقامة الدائم. وتتساءل النساء اللواتي يتوجهن إلى محاكم الأسرة عما إذا كانت الحاضنة للطفل لديها الحق في استلام أجر المسكن وتملك مسكن الزوجية في الوقت نفسه أم لا؟

متى يتمكن الطرفان من مسكن الزوجية؟

وأجاب عن هذا السؤال، علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا: إن القانون أعطى السيدة حق في المسكن والأهم أنها تكون حاضنة، لذلك للأم الحاضنة الحصول على أجر مسكن أو حصولها على التمكين من مسكن الزوجية، وفي حالة إن الطرفين مازال في علاقة زواج يتم أمر التمكين بالمشاركه، أما حالة كانا في حالة انفصال تحصل الأم الحاضنة على أمر التمكين بمفردها.

الفرق بين أجر مسكن والتمكين من مسكن الزوجية

وأضاف المحامي أنه يوجد فرق بين أجر مسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ويفسر القانون أجر المسكن أن تطلب الأم الحاضنة مبلغ من المال بشكل نقدي مقابل إيجار السمن أما التمكين من مسكن الزوجية، هو بقاء الأم الحاضنة بالصغار في مسكن الزوجية.

لا يجوز الجمع بين التمكين من المسكن وأجر المسكن

وأوضح أنه في حالة حصول الأم الحاضنة على أجر المسكن لا يحق لها التمكين، لأن أخذ مبلغ نقدي للسكن يلغي قرار التمكين من مسكن الزوجية.