هل يُجيز القانون إقامة والدة الحاضنة في شقة الزوجية؟.. محام يجيب

تمثل شقة الزوجية أحد أهم المشاكل بعد انفصال الزوجين، خاصة في حالة وجود أطفال، حيث تبدأ مشكلة التمكين من شقة الزوجية، وبعد فشل الحلول بشكل ودي يلجأ كل طرف لمحكمة الأسرة، وبعد أن تحصل الأم على حقها في مسكن الزوجية لكونها حاضنة، يأتي السؤال الأهم: هل يسمح القانون بإقامة والدة الحاضنة في نفس الشقة؟.

قانون الأحوال الشخصية لا يسمح بإقامة والدة الحاضنة في نفس الشقة

وفي هذا الصدد قال المحامي علي حمودة المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية أعطي للأم الحاضنة الحق في التمكين من مسكن الزوجية طوال فترة الحضانة، لكن لا يسمح باستضافة أهل الأم أو والدة الأم الحاضنة في الشقة الخاصة بالحضانة، وذلك لأن الشقة ملك للزوج والد الأطفال، وليست ملكا لها أو لأهلها، فإقامة أم الأطفال فيها مؤقتة.

هل إقامة والدة الحاضنة يسقط عنها حق التمكين؟

وأجاب «حمودة»، على التساؤل الذي يدور حول حق الأم الحاضنة المقيمة في شقة الزوجية في استضافة والدتها أو أهلها للإقامة معها، وهل إقامتهم معها يسقط عنها حق التمكين في الشقة ويتسبب ذلك في طردها إذا علم الأب مالك الشقة بأنه ليس شرطا لأنه لا يوجد نص قانوني صريح بذلك.