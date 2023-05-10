علماء أمريكيون يكتشفون خاصية جديدة تساعد في علاج الأورام السرطانية

أعلن علماء في جامعة كاليفورنيا بسان دييجو الأمريكية، اكتشاف خاصية جديدة في «الخلايا التائية» التي تعد أحد أهم مكونات الجهاز المناعي، تساعد في علاج الأورام السرطانية.

وذكرت الجامعة على موقعها الرسمي - حسبما أوردت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء أن الدراسة الجديدة أظهرت أن الخلايا التائية تنشط نفسها في الأنسجة المحيطة بها من خلال شكل غير موصوف سابقا من الإشارات التلقائية للخلية، ما يعزز قدرتها على مهاجمة الأورام، موضحة أن الخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحمي من العدوى وتساعد في محاربة السرطان.

خلايا الدم البيضاء

وركزت الدراسة على تدريب الخلايا التائية في ​​الأعضاء الليمفاوية والتي تعرف باسم «الخلايا اللمفاوية التائية»، بالتعرف على الخلايا السرطانية، التي تعرف بالمستعضد أو الجسم الخارجي، ومهاجمتها، ما يحفز الاستجابة المناعية.

وتعتبر الخلايا التائية، هي نوع من خلايا الدم البيضاء وجزء من جهاز المناعة، وتتواجد بشكل كبير في الأعضاء اللمفاوية مثل الغدد الليمفاوية المنتشرة في جميع أنحاء الجسم، حيث تساعد في حماية الجسم من العدوى، ويمكنها كذلك أن تقتل الخلايا المصابة بالعدوى مباشرة.