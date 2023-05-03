وزير خارجية أمريكا: لا يمكن التحقق من صحة تقارير استهداف بوتين

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، إنه لا يمكن التحقق من صحة تقارير استهداف بوتين في الكرملين بمسيّرات.

وأضاف وزير الخارجية، بحسب قناة «العربية»: «نحن ببساطة لا نعرف ما الذي حدث في الكرملين، كما أن قرارات أوكرانيا لكيفية الدفاع عن نفسها تعود لها».

وتابع بلينكن: «ننظر بعين الريبة لكل ما يصدر عن الكرملين، واثقون أن أوكرانيا ستنجح باستعادة ما تبقى من أراضيها».

استهداف مقر الرئاسة الروسية

وأعلنت الرئاسة الروسية، صباح اليوم الأربعاء، استهداف مقر الرئاسة عن طريق طائرة مسيرة عن بعد في الوقت الذي نفت أوكرانيا مسئوليتها عن هذا الأمر.

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها لدعم هذه الأقاليم.