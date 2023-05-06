بايدن فى إشارة إلى ترامب: «لا يمكننا أن ندع أوباما يفوز برئاسة أمريكا»

فى ظل الاستعدادت المبكرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، والتى من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة بين الرئيس الحالي، جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 80 عاماً، والذي يسعى لفترة رئاسية ثانية، إن تقدمه في السن جلب له «حكمة وفيرة»، على حد وصفه.

وفي تصريحات تعكس مدى حدة المنافسة بين الرئيس الديمقراطي بايدن، والرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، أكد بايدن في أول مقابلة له منذ إطلاق حملته للانتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي، لقناة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية: «لقد اكتسبت مقداراً كبيراً من الحكمة، وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس».

معركة انتخابية شرسة بين بايدن وترامب

وتابع بايدن، في المقابلة التلفزيونية قائلاً: «أنا أكثر خبرة من أي شخص سبق له الترشح لرئاسة أمريكا، وأعتقد أنني أثبتت أنني كنت مشرفاً وكفؤاً أيضاً»، كما تحدث الرئيس بايدن عن خصمه المحتمل في الانتخابات المقبلة، دونالد ترامب، بطريقة غير مباشرة، مستخدماً اسم الرئيس الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترتين متتاليتين بين عامي 2009 و2017، وشغل بايدن منصب نائب الرئيس في إدارته.

وقال بايدن، ضمن تصريحاته للقناة التلفزيونية: «لا يمكننا أن ندع أوباما، لا يمكننا أن ندع الرجل الذي كان رئيساً قبل 4 سنوات، يفوز بهذه الانتخابات ويصبح رئيساً مرة أخرى»، في إشارة إلى الرئيس السابق ترامب، الذي تولى الرئاسة لفترة 4 سنوات بين عامي 2017 و2021، وحث بايدن، خلال المقابلة، على «الحيلولة دون فوز الرئيس الأسبق باراك أوباما» في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في إشارة أخرى إلى الرئيس الجمهوري السابق.

صراع بين بايدن وترامب على رئاسة أمريكا

وقال بايدن فى معرض الإجابة عن سؤال حول جوانب اختلافه عن ترامب، أجاب الرئيس الأمريكى أنه يختلف عنه في كل شيء.

ومن المتوقع أن يخوض الرئيس الديمقراطي بايدن المنافسه مجدداً مع الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، في السباق إلى البيت الأبيض، في حالة إذا ما تمكن الرئيس السابق من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.