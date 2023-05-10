بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث على الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 8 أشخاص جميعهم من مركز سمالوط، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، بسبب عطل فني بفرامل إحدى السيارتين، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

حادث تصادم بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 8745 ن ق س، ربع نقل، 5134 ن ص ا، نصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي شمال بوابة الرسوم بمدخل مركز المنيا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور والبحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بسبب حدوث عطل فني بالفرامل بإحدى السيارتين التي اصطدمت بالثانية، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

نقل 8 مصابين من مركز سمالوط للمستشفى

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف جميع المصابين إلى المستشفى العام في مدينة المنيا لتلقي العلاج، وهم: «يحيى جمال محمد 32 عاما، ريان إبراهيم إسماعيل 48 عاما، أحمد جمال إسماعيل 30 عاما، سليمان محمد سليمان 37 عاما، مرعي توفيق عبد الحفيظ 62 عاما، محمد أبو الغنايم محمد 30 عاما، يسري فايز توني 47 عاما، فرحات خالد إسماعيل 27 عاما»، وجميعهم يقيمون في مركز سمالوط، وتراوحت إصابتهم ببين سحجات وكدمات واشتباه نزيف وكسور وارتجاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.