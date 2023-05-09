«القوى العاملة» تختتم دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل في المنيا

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن متابعة ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ8 متدربات، ولدورة التكييف والتبريد وذلك لـ19 متدربا، بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، وذلك لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، وكذلك تدريب مهني مناسب على مهن يتطلبها سوق العمل بالمحافظات.

اختبار دورة التكييف والتبريد

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، في تقريره للوزارة، متابعة اختبار اتمام دورة التفصيل لـ8 متدربات، واختبار دورة التكييف والتبريد لـ19 متدربا بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، من أجل إعدادهم الإعداد الأمثل في المهن التى يحتاجها سوق العمل، بحضور علاء عبد المعبود مدير إدارة بحوث العمالة.

توفير فرص عمل مناسبة للسيدات في صناعة الملابس

وأضاف مدير المديرية، أن الاختبار النهائي شمل اختبارا نظريا وآخر عمليا، منوها إلى أنه بعد التدريب ستوفر المديرية فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة بالمنشآت التى تعمل في مجال صناعة الملابس، وأيضا العمل على توفير فرص عمل للشباب الذين اجتازوا دورة التبريد والتكييف.