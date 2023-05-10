أسماء وتفاصيل حادث المنيا.. حالة وفاة و19 مصابًا من بني مزار

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم، حادث تصادم بين سيارة «تمناية» وأخرى ربع نقل بسبب السرعة، بمدخل قرية الشيخ حسن في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع عامل، وإصابة 19 شخصًا آخرين.

حادث تصادم بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 4237 ن ج ر، سيارة ربع نقل، 2574 ن ا س، سيارة تمناية، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام مدخل قرية الشيخ حسن، بمركز مطاي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال فريق البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع أحمد محمود محمد 50 عاما، مقيم بمركز المنيا.

نقل 19 مصابا إلى المستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصًا، جميعهم يقيمون في مركز بني مزار وهم: «حازم ربيع أحمد 16 عاما، رمضان خلف محمد 28 عاما، عبد الرحمن مختار 16 عاما، إبراهيم عرفات عبد الرازق 16 عاما، زينب إبراهيم فؤاد 18 عاما، نورهان مختار 18 عاما، نورهان محمود طلعت 18 عاما، علاء ربيع فؤاد 18 عاما، ليلي فوزي عياد 58 عاما، لمياء مختار عطا 25 عاما، وائل محمد رجب 44 عاما، أوعاد سنوسي عبد العظيم 61 عاما، أحمد رمضان محمود 15 عاما، سيد هاني سيد 20 عاما، علي أحمد محمود 7 سنوات، إسكندر توفيق بسخرون 40 عاما، محمود رمضان 40 عاما، رفعت أشرف 19 عاما، إسلام عبد الله سيد 19 عاما».

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.