محافظ جنوب سيناء: نسعى لاستغلال مقومات المحافظة في السياحة العلاجية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تبنى موضوع السياحة العلاجية، خاصة أن المحافظة تملك العديد من المقومات السياحية الطبيعية التي تجعلها قبلة للسياح، الذين يسافرون لبلدان أخرى من أجل الاستشفاء.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، أن الدولة تقف خلف مشروع سياحة الاستشفاء والعلاج من أجل استغلال الثروات المنتشرة على مستوى المحافظات، مثل العيون الكبريتية والرمال الساخنة.

المؤتمر التنفيذي الأول

أكد محافظ جنوب سيناء، أنه بصدد عقد اجتماع تمهيدي الأسبوع المقبل بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مساعد رئيس الجمهورية للصحة وللوقاية، موضحا أنه يجري التجهيز لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة الصحية، الذي سيقام خلال هذا العام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ أن اللقاء المقرر عقده الأسبوع المقبل، سيتم فيه إعلان الخطوط العريضة المقرر أن تكون على أجندة المؤتمر، موجها الدعوة لأكثر من 100 شخصية عامة وإعلامية، لحضور المؤتمر التمهيدي الأول.

تطبيقات السياحة الصحية المصرية

قال فودة إن المؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة العلاجية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ العام الجاري، يأتي تحت عنوان تطبيقات السياحة الصحية المصرية، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على عقد المؤتمر التنفيذي الأول 13 من الشهر الجاري، المؤتمر التنفيذي الثاني 10 يونيه، والمؤتمر التنفيذي الثالث 15 يوليو، المؤتمر الصحفي الرئيسي 26/8.