«مقدمي الرعاية الصحية»: مصر تضع ملف السياحة العلاجية ضمن أولوياتها

شاركت غرفة «مقدمي الرعاية الصحية»، باتحاد الصناعات، في المؤتمر السنوي لتطوير الرعاية الصحية «أهداف مصر 2023»، تحت شعار «الاستثمار في الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدام».

وقال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة إن القطاع الخاص الصحي شريكا أساسيا مع الدولة في تقديم وتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وتحمل المسؤولية مع الدولة للقيام بدورها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأشاد عبد المجيد، باهتمام الدولة المصرية بملف الاستثمار في قطاع السياحة العلاجية، والذي يُعد بمثابة أهمية عاجلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بجميع الدول العربية.

منظومة التأمين الصحي

وأضاف عبد المجيد، في بيان اليوم، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية، تمثل أملا كبيرا للمواطن المصري، حيث تقدم خدمة طبية متكاملة ومتميزة، بطريقة تحترم آدمية الإنسان، كما أن هذه المنظومة تزيل الحواجز بين القطاع الخاص والحكومي، حيث يتم التعامل مع الجميع بسواسية، والاختيار يكون على أساس الكفاءة في الأداء والجودة العالية، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل، سوف يحقق العدالة بين المستشفيات الخاصة والحكومية.

توفير فرص استثمارية جيدة للمستثمرين بالقطاع الطبي

وطالب بتوفير فرص استثمارية جيدة للمستثمرين بالقطاع الطبي، ومنحهم حوافز وتسهيلات، من خلال تسهيل استخراج التراخيص بتطبيق نظام الشباك الواحد، وتحديد فترة زمنية لإنهاء التراخيص، وإعطاء المستثمر أراضٍ مرفقة بسعر معقول، مع إمكانية تقسيط سعر الأراضي لمن يرغب في ذلك، أو منحهم قروضا ميسرة من البنوك بفائدة مخفضة.

كما طالب بفترة سماح للضرائب من 3 الي 5 سنوات حتى يمكن للمشروع أن يتم تشغيله وتحقيق إيرادات تغطي التكاليف، والشراكة مع الحكومة بحيث يقوم القطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية غير المستغلة من خلال تطويرها واستكمال الأجهزة مقابل عقود عادلة بما يحقق فائدة للطرفين، ومشاركة القطاع الخاص في إنشاء المراكز الصحية الأولية في الأماكن التي تحتاج دعم في المنشآت الصحية وتفتقر للخدمة الطبية في مصر.